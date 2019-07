Lyon : le niveau information pollution à l'ozone de retour

Le niveau d'information pollution à l'ozone a été déclenché ce lundi à Lyon et dans la métropole. Des mesures contraignantes pourraient être prises en cas de persistance de l'épisode.

À cause de l'épisode de fortes chaleurs sur la métropole de Lyon et le département du Rhône un épisode de pollution à l’Ozone (type estival O3) est en cours dans le bassin lyonnais-nord Isère. Le préfet Pascal Mailhos, a décidé d'activer le niveau information-recommandation pollution.

“Aucune mesure n’est contraignante à ce stade, toutefois, dès demain, le préfet prendra toutes les dispositions nécessaires si cet épisode venait à gagner en intensité”, explique la préfecture.

Il est recommandé pour les populations vulnérables de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses (physiques et sportives, dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur.

En ce qui concerne les populations sensibles, il est recommandé de limiter les sorties durant l’après-midi, limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air ; celles à l’intérieur peuvent être maintenues.

En ce qui concerne le reste de la population, il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels, ni les pratiques habituelles d’aération et de ventilation, la situation lors d’un épisode de pollution ne justifiant pas de mesures de confinement.