Candide Thovex, le skieur haut-savoyard, s'amuse dans une nouvelle vidéo impressionnante

Le skieur originaire de La Clusaz vient de publier une vidéo compilant quelques une de ses meilleures figures.

C'est un bol d'air bienvenu en cette période de crise du Covid-19. La légende du freeski Candide Thovex vient de publier une courte vidéo de deux minutes regroupant ses meilleurs tricks. Une compilation sobrement intitulée “A bit of skiing” (un peu de ski, Ndlr) qui rappelle la beauté de la haute montagne, alors que les stations des Alpes s'orientent vers une saison blanche, et que le natif d'Annecy, par ailleurs originaire de La Clusaz, est bien l'un des plus grands freeskieurs du monde.