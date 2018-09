Le vol la nuit dernière d'un camion de pompier dans une caserne de la Duchère a fait régir les syndicats de soldats du feu et de policier qui dénoncent un manque de moyen matériel et humain.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme s'est introduit par effraction dans une caserne de pompier du quartier de la Duchère et y a volé un camion non opérationnel puis est parti en direction de Saint-Étienne sur l'A47. Durant sa fuite, l'homme à l'origine du vol a perdu le contrôle du véhicule à hauteur de l'aire du Gier à Saint-Chamond et est mort sur le coup après avoir fait plusieurs tonneaux. Un accident qui aurait pu être évité selon le syndicat Alternative Police CFDT. “C'est symptomatique de ce qu'il se passe dans le Rhône. Que ce soit chez les pompiers ou les policiers, on manque de moyens”, a déclaré Hervé D'Eyssautier délégué départemental du syndicat. “Faute de moyens humains, il n'a pu être intercepté avant parce que dans certains quartiers de Lyon, à cause des redéploiements d'effectifs pour la mise en place de la PSQ (police de sécurité du quotidien, NdlR), il n'y a que quatre policiers pour 70 000 habitants durant la nuit”, poursuit ce dernier.

De son côté, Rémi Chabbouh, secrétaire général du syndicat SUD sapeurs-pompiers, estime que le vol aurait été “difficilement évitable” : “c'est dur de faire mieux en terme de sécurisation des cavernes. Là c'est la faute à pas de chance.” Cependant, selon lui, ce vol soulève d'autres problèmes. “Premièrement, la loi sur les caméras embarquées dans les véhicules et pour les pompiers a été votée, mais on attend toujours la promulgation du décret. Ces images auraient pu servir l'enquête. Secondement, il n'y a aucune plateforme commune entre les différents services : pompiers, police, SAMU. Ce qui rend très compliquée la communication”. Les syndicats devraient prochainement contacter la préfecture pour évoquer ces sujets.