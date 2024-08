La circulation sera interrompue du 12 au 18 août sur le boulevard Laurent-Bonnevay à Saint-Fons pour l'installation d'une trémie. Une opération de 149 heures nécessaire pour la mise en place du tramway T10.

Le périphérique Laurent-Bonnevay sera totalement fermé à Saint-Fons pendant près d'une semaine, du 12 au 18 août. Cette coupure est indispensable pour l'installation d'une trémie de 40 mètres de long et 18 mètres de large, qui permettra au futur tramway T10, ainsi qu'aux piétons et cyclistes, de passer sous cet axe routier très fréquenté. La structure en béton, pesant plus de 4 000 tonnes, sera glissée sous le périphérique à une vitesse de 15 mètres par heure, avec la participation d’environ 80 ouvriers.

Piloté par Sytral Mobilités, ce chantier est une étape essentielle pour la future ligne de tramway T10, qui reliera la gare de Vénissieux à la Halle Tony-Garnier d'ici 2026. Les travaux, débutés en juin, atteindront leur point culminant avec cette phase particulièrement complexe. L'opération a été minutieusement programmée pour minimiser les désagréments, profitant de la période estivale, où la circulation est habituellement plus fluide.