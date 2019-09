Bus C15E à Lyon, la meilleure façon d'aller à l'Université Lyon 2 à Bron ?

Bus C15E : c'est un bon plan qui ne devrait pas manquer de tourner chez les étudiants. Pour se rendre au campus de l'Université Lyon 2 Porte des Alpes à Bron, via le réseau TCL, il y aura désormais mieux que le tramway T2.

La rentrée universitaire approche. Ceux qui se sont déjà rendus sur le campus de Bron depuis le centre de Lyon ne sont sans doute pas impatients d'aller s'entasser dans un tramway T2 saturé à Grange Blanche. Bonne nouvelle, une alternative va permettre d'éviter le tram et de se rendre plus rapidement à l'Université Lyon 2.

La ligne C15E

À partir du 9 septembre 2019 et jusqu'au 17 avril 2020, la ligne de bus express et directe C15E reliera la station du métro D et du Tram T6 "Mermoz-Pinel" au campus "Parilly Université Hippodrome", aucun autre arrêt n'est prévu entre pour une efficacité optimale. En effet, quatre bus articulés d'une capacité de 100 personnes seront chargés de la desserte.

La C15E circulera du lundi au vendredi de 7h à 20h avec un bus toutes les 7 minutes en heure de pointe et toutes 10 minutes en heure creuse jusqu'à mi-décembre. Ensuite, la fréquence passera à 9 minutes en heure de pointe et 15 minutes en heure creuse jusqu'au 17 avril, avant d'être arrêtée jusqu'à la rentrée suivante. Pour se rendre sur le campus le plus rapidement possible, cette ligne C15E associée au métro D devrait donc être bien plus efficace que le tramway T2.

