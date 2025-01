Thomas Dossus, sénateur Les Ecologistes du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Thomas Dossus fait partie de la délégation des Ecologistes qui négocie avec Eric Lombard, le ministre de l'Economie, pour tenter de bâtir le budget du gouvernement Bayrou. A ce stade, le compte n'y est pas pour le sénateur écologiste. "Malheureusement, nous n’avons pas réussi à obtenir de réelles avancées. Même en ce qui concerne les priorités écologiques, les ordres de grandeur sont insuffisants. La France sacrifie son avenir", regrette-t-il.

Il revient aussi sur les divisions internes au Nouveau front populaire apparues lors du vote de la censure après le discours de politique générale de François Bayrou. "Heureusement, le gouvernement choisit de négocier avec la gauche plutôt qu’avec l’extrême droite. Cependant, même les socialistes admettent que le compte n’y est pas. Le gouvernement prend le risque de se mettre dans une position vulnérable face à une censure, ce qui met en danger l’avenir du pays", prévient-il.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Thomas Dossus

Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Dossus. Vous êtes sénateur écologiste du Rhône. Vous faites partie de la délégation des écologistes qui discute avec le ministère de l'Économie pour tenter de trouver des compromis autour d'un futur budget. Puisqu'il faudra bien, un jour, que la France se dote d'un budget, ces discussions sont-elles une simple formalité, pour donner l'impression que le gouvernement Bayrou échange avec tout le monde, ou observez-vous des avancées de fond ? Vous sentez-vous écoutés, même si vos arguments ne sont pas forcément pris en compte ?

Non, je ne pense pas que ce soit pour la forme. Je crois que cela corrige une erreur commise par Michel Barnier, qui avait choisi de se tourner uniquement vers la droite et l'extrême droite pour élaborer son budget. Cette stratégie a échoué, comme on l’a vu cet hiver avec la censure qui est tombée. François Bayrou et son équipe préfèrent désormais inclure la gauche dans le dialogue, non pas pour construire un véritable budget de compromis — ce qui reste très compliqué — mais pour éviter une nouvelle censure. Notre objectif, en participant aux discussions de janvier à Bercy, était d’améliorer certains aspects, notamment sur le budget de l’écologie. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à obtenir de réelles avancées. Même en ce qui concerne les priorités écologiques, les ordres de grandeur sont insuffisants. La France sacrifie son avenir.

Comment expliquez-vous que les socialistes, eux, aient été entendus, alors que les écologistes semblent ignorés ?

Je pense que les revendications des socialistes étaient peut-être plus faciles à satisfaire. Ils sont arrivés avec des ambitions, mais ont ensuite accepté des compromis que je trouve peu ambitieux, parfois même trompeurs, sur ce que Bayrou leur a concédé.

Par exemple, sur quoi ? Sur la réforme des retraites ?

Oui, notamment sur la réforme des retraites et sur d’autres sujets qui figuraient déjà dans le budget ou dans les propositions issues du Sénat. Je reconnais toutefois la victoire concernant les 4 000 enseignants préservés. C’est important que la version du Sénat ne soit pas suivie à la lettre et que la commission mixte paritaire permette d’ajouter ces postes pour l’Éducation nationale. Cependant, cela reste insuffisant face aux autres sacrifices, notamment dans des missions budgétaires cruciales comme l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et, bien sûr, l’écologie. Tout cela est sacrifié sur l’autel de l’austérité budgétaire.

Est-ce que cela résulte de considérations purement politiques ? Vos demandes ne cadrent-elles pas avec la ligne gouvernementale, ou sont-elles jugées inapplicables ? Ou bien est-ce une logique arithmétique, où l’alliance entre le bloc central, les socialistes et d'autres formations empêche une motion de censure ? Si le gouvernement avait besoin à la fois des socialistes et des écologistes, ou uniquement des écologistes, auriez-vous eu davantage de poids ?

C’est certain que si nous avions davantage de députés écologistes, le budget de l’écologie serait plus ambitieux. C’est une simple équation mathématique : pour faire progresser ces priorités, il faut voter pour des écologistes. Aujourd’hui, le Parti socialiste est en mesure d’empêcher une censure du gouvernement en s’alliant au bloc central. Heureusement, le gouvernement choisit de négocier avec la gauche plutôt qu’avec l’extrême droite. Cependant, même les socialistes admettent que le compte n’y est pas. Le gouvernement prend le risque de se mettre dans une position vulnérable face à une censure, ce qui met en danger l’avenir du pays.

De ce que vous expliquez, on pourrait se demander si le Parti socialiste n’est pas l’“idiot utile” de cette situation. Serait-il l’idiot utile du NFP (Nouvelle Force Populaire), en évitant un blocage institutionnel et une censure qui plongerait le pays dans le chaos ? Ou bien est-il l’idiot utile de François Bayrou et Emmanuel Macron, qui cherchent à fracturer le NFP tout en consolidant leur majorité ?

Je ne crois pas que cela soit aussi simple. Le NFP est un groupe diversifié, avec des stratégies différentes. Le Parti socialiste ne serait pas aussi influent sans le poids important de La France Insoumise, qui adopte une position de censure systématique. Cette diversité des positions permet de maintenir un rapport de force face au gouvernement. Le PS semble pour l’instant déçu des compromis obtenus au Sénat. J’espère que la commission mixte paritaire permettra d’obtenir des avancées, notamment sur des sujets cruciaux comme les Zones à Faibles Émissions (ZFE). Avec la montée en puissance des ZFE, il est indispensable que le gouvernement accompagne financièrement le changement de véhicules. Or, le budget actuel réduit ces aides, ce qui est un recul majeur pour la transition écologique. Nous espérons corriger cela lors des discussions à venir.