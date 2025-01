A Lyon, la Suède décroche le Bocuse de bronze à l'un des plus prestigieux et convoités concours de cuisine du monde.

La Suède remporte le Bocuse de bronze 2025.

Les 24 membres du jury international ont rendu leur verdict, lundi 27 janvier, au terme de 5h30 d’épreuves afin de récompenser la technique, la mise en avant des produits ainsi que leur non-gaspillage. Les épreuves avaient commencé dimanche matin.

L’ensemble des 24 candidats, sélectionnés aux quatre coins du monde, ont dû mettre en lumière le chevreuil, le fois gras et le thé pour le thème plateau, et sublimer le celeri, le maigre et le homard pour le thème assiette.