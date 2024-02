Bron : drogues et armes à feu découvertes lors d’une perquisition 

L’interpellation de deux hommes à Bron le 13 février dans le cadre d’un trafic de drogues a permis la découverte de plusieurs kilos de produits stupéfiants ainsi que d'armes à feu.

Le 13 février, l’interpellation de deux hommes déjà connus des services et de police et impliqués dans un trafic de drogues entre Bron et Villeurbanne a permis de saisir plusieurs kilos de drogues et des armes à feu

12 kilos de cannabis

La surveillance de la police permettait d’identifier le premier suspect, un homme âgé de 24 ans, qui transportait en effet de la drogue depuis un appartement situé à Bron dans le quartier des Sept chemins jusqu’à un point de deal à Villeurbanne. Interpellé à la sortie de cet appartement, l’homme se trouvait en possession de 300 grammes de cannabis. Il était alors placé en garde à vue.

La perquisition de son appartement a permis à la police de saisir 12,2 kilos de résine de cannabis, 1,8 kilo d’herbe de cannabis ainsi que plusieurs armes à feu et munitions, détaille le parquet de Lyon. Un deuxième individu âgé de 29 ans était interpellé à l’appartement. Ce dernier, placé en garde à vue, est présumé être la nourrice du trafic.

Lors de leur interrogatoire, les deux suspects niaient les faits, l’un allant jusqu’à outrager les policiers. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement au tribunal de Lyon le 23 mars prochain.