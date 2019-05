Brignais : la SPA sauve un petit chiot en état d'urgence vitale

Chance faisait partie des chiots récupérés par la SPA dans la commune de Brignais, dans le Rhône, alors qu’ils vivaient dans des conditions insalubres, sans eau ni nourriture. Alors qu’il était très mal en point, la SPA annonce que le chiot est tiré d’affaire.

Selon Le Progrès, Chance était "maltraité et en état d’urgence vitale" lorsque les membres de la SPA l’ont récupéré avec 6 autres animaux dans la commune de Brignais dans le Rhône. Extrêmement maigre et affaiblie, le chiot souffrait de diverses maladies et de plaies et vivait dans un abri insalubre sans eau ni nourriture. Au moment d’emmener Chance, la SPA ne s’avançait pas sur la survie du chiot tant sont état était préoccupant. Aujourd’hui, si l’animal souffre de séquelles psychologiques et conserve une peur importante à l’égard des hommes, sa santé est stable et les vétérinaires ont donné le feu vert pour son adoption.