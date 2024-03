La cour d'assises a rendu son verdict mardi dans l'affaire du braquage à 2,8 millions d'euros à Limonest début 2021.

Sept accusés étaient jugés devant la cour d'assise du Rhône depuis le 12 mars, pour le braquage d'une fonderie de Limonest le 28 janvier 2021. Après près de sept heures de délibération, selon nos confrères du Progrès, deux accusés ont été acquittés, les autres étant condamnés de 4 à 16 années de prison.

Lors du braquage de la Société d'affinage et apprêts de métaux précieux (SAAMP), un commando de quatre individus encagoulés et lourdement armés avait pénétré au domicile du directeur de la fonderie, leader français de l'affinage des métaux précieux. Son fils et sa belle-fille avaient été séquestrés pendant que lui avait été menacé et contraint de donner aux malfrats 90 kilos de métaux précieux sur son lieu de travail.

Le principal accusé, Mehdi Bellakehal, présenté par la cour comme le cerveau de l'affaire, a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable de séquestrations. Kheirdine Jaouadi, qui était connu auprès de la justice pour un autre braquage, a lui été condamné à 13 ans de prison.

Quatre autres suspects ont également été condamnés à des peines de prison allant de 4 ans de prison, dont 2 de sursis probatoire, à 10 ans de réclusion criminelle.

