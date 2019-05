Bourg-en-Bresse : le personnel de l'hôpital craint la saturation

Alors que le service des urgences psychiatriques du Centre psychothérapeutique de l’Ain devrait être transféré à l’hôpital Feyriat de Bourg-en-Bresse, le personnel soignant craint que la mesure ne mette en péril la santé des patients.

C’est le personnel soignant de l’hôpital Feyriat de Bourg-en-Bresse qui a lancé la charge contre le transfert. Ils se sont confiés à nos confrères de France 3, et expliquent qu’ils ne pourront pas assurer des soins corrects aux futurs patients si les urgences psychiatriques du Centre psychothérapeutique de l’Ain venaient à se déplacer dans leurs locaux. Selon eux, le manque de médecins et la saturation actuelle de l’établissement ne permet pas d’accueillir tout un nouveau service. Plus encore, si le transfert venait à se faire, les syndicalistes parlent de mise en péril de la santé des patients. Un courrier a été adressé au directeur général de l’ARS, ainsi qu’au directeur de l’hôpital de Bourg-en-Bresse.