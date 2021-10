Bouchons : trafic très perturbé aux entrées de Lyon ce mardi matin

La circulation est très difficile ce mardi matin aux abords de Lyon. Des bouchons se sont notamment créés sur l’A7 et au niveau du tunnel de Fourvière.

Aux environs de 8 heures, il y avait environ 6 kilomètres de bouchons sur la rocade est, entre Corbas et Manissieux, ainsi que sur l’A7 entre Solaize et Saint-Fons.

Le trafic est également très compliqué aux entrées de Lyon où près de 5km de bouchons se sont créés, en raison de l’affluence du trafic. Les routes sont ainsi congestionnées depuis le noeud de Ternay jusqu'à Lyon, au noeud des Iles, à Vaulx-en-Velin, ainsi que sur l’A43 au niveau de Bron. Enfin, rappelons que l’A450 entre Brignais et le pont de Pierre-Bénite n’est pas épargnée non plus.