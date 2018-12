Bouchons, métro en panne : circulation difficile ce lundi matin à Lyon

La circulation est particulièrement difficile ce lundi autour de Lyon. La ligne du métro B en panne n'arrange pas la situation.

Ce lundi matin, certains Lyonnais se diront sans doute qu'ils auraient mieux fait de rester couchés. La circulation est très difficile autour de la ville, avec 6 km sur l'autoroute A6 en direction de Lyon, 3 km sur l'A7 en direction de Paris, 4 km à hauteur du noeud des îles en direction de Marseille et de Lyon, 5 km sur l'A450 à Brignais en direction de Lyon, 8 km sur l'A43 avant Bron, 10 km sur l'A46 Sud direction Paris, 10 km sur l'A7 de Grigny jusqu'à Saint-Fons. De manière générale, le périphérique est également saturé, ainsi que certains axes à l'intérieur de la ville.

La ligne de métro B est en panne est circule uniquement entre Oullins et Jean Macé. Le reste du réseau à proximité, déjà saturé en temps normal, n'arrive pas à encaisser le surplus de voyageurs qui ne peuvent pas prendre la ligne B sur le trajet jusqu'à Charpennes. Les autres métros, Bus et trams sont bondés, et de nombreux passagers préfèrent se reporter sur les vélo'v ou la marche à pied pour rejoindre plus rapidement leur destination, lorsque cela est possible.

Mise à jour : reprise du trafic sur la ligne B