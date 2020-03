Bison futé - Lyon : samedi orange sur les routes des skis

La journée de samedi est annoncée orange dans la région par Bison futé.

Dans le sens des départs comme des retours, la journée de samedi est classée orange par Bison futé. Dans le sens des départs il est conseillé d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Albertville, de 10h à 17h et l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 18h et 22h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours, il est conseillé d'éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Auxerre, de 14h à 17h, d'éviter l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 9h à 17h et de se détourner de l’accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 8h et 13h (attente supérieure à 30 min). La journée de dimanche est classée verte.