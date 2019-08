Bison Futé : journée rouge sur les routes autour de Lyon ce samedi

Bison Futé estime que la circulation sera "très difficile" ce samedi 17 août, particulièrement dans le sens des retours. Certains axes sont à éviter.

La journée sera rouge sur les routes, estime Bison Futé ce samedi 17 août. Dans le sens des départs, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera relativement épargnée et restera dans l'orange. En ce qui concerne les retours, l'ensemble du pays a été classé dans le rouge, promettant une circulation "très difficile", en particulier sur certains axes.

Ce samedi, dans le sens des départs, Bison Futé conseille d'éviter si possible l'A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence, de 10 h à 17 h. L'autoroute sera particulièrement encombrée sur le temps de midi. Dans le sens des retours, il est préférable d'éviter l'A7 entre Orange et Lyon, de 9 h à 19 h. Un bouchon s'est d'ores et déjà formé sur l'A7, au péage à la hauteur de Valence.

La situation devrait grandement s'améliorer ce dimanche, clôturant un week-end du 15 août chargé sur les routes.