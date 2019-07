Bison futé : circulation très compliquée à autour de Lyon ce week-end

Le week-end des 26, 27 et 28 juillet s'annonce chargé sur les routes lyonnaises et d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 26 juillet : orange dans le sens des départs, vert dans celui des retours

Ce vendredi il sera conseillé d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14 h et 20 h. Près de Lyon Bison futé recommande d'éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 9 h à 18 h et l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 12 h à 20 h. Par ailleurs, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 h à 15 h et de 20h à 23h (attente supérieure à 30 min), et très dense de 15 h à 20 h (attente supérieure à 1 h).

Samedi 27 juillet : rouge dans le sens des départs, orange dans celui des retours

Selon Bison futé, “la circulation sera très difficile samedi 27 juillet, dès la fin de la matinée jusqu’au soir et le trafic restera dense dans la nuit de vendredi à samedi, avec l’apparition des premiers bouchons du samedi dès 4 heures du matin dans certains secteurs.Il est donc fortement déconseillé de rouler dans la nuit de vendredi à samedi et durant toute la journée du samedi”. Il est conseillé de prendre la route le dimanche pour ceux qui leu peuvent notamment sur l'A7.

Conseils :

quittez les grandes métropoles avant 7h.

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 5 h à 19 h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 8 h à 18 h.

évitez les autoroutes A7 et A8 entre Orange et Aix-en-Provence de 9 h à 16 h.

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 5 h à 15 h et de Narbonne vers l’Espagne, entre 7 h et 18 h. évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 9 h à 18 h.

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9 h à 16 h.

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 5 h à 10 h et de 15 h à 16 h (attente supérieure à 30 min), et très dense de 10 h à 15 h (attente supérieure à 1 h).

l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 17 h à 19 h (attente supérieure à 1 h).

Dimanche 28 juillet : orange dans le sens des départs, orange dans celui des retours en Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche, dans le sens des départs notamment, il est recommandé d'éviter l’autoroute A10 entre Saintes et Bordeaux, de 10 h à 20 h, d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange dans les deux sens, de 9 h à 19 h, d'éviter l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 9 h à 18 h, d'éviter l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10 h à 18 h. Enfin l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 14 h à 21 h (attente supérieure à 30 min).