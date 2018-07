Bison futé : circulation difficile à Lyon le 1er week-end de juillet

Le 7 et 8 juillet, c'est le premier week-end de départ en vacances. L'occasion de faire un petit point sur les prévisions de circulation en direction des plages.

Bouchons, énervement sur la route, trajets interminables, coup de klaxon... C'est le premier week-end de départs en vacances et la circulation risque d'être compliquée. Bison futé annonce du orange dans le sens des départs pour vendredi et samedi voire même du rouge en Île-de-France. Est-il préférable de partir le dimanche où la voie est libre ? Oui pour toute la France sauf... en région Rhône Alpes-Auvergne où la circulation restera chargée. D'autant plus que la grève SNCF ne devrait pas arranger la situation. En effet, les deux syndicats CGT et Sud Rail avaient annoncé une action pour ce week-end. Les premiers vacanciers devront donc prendre leur mal en patience. Les prévisions sont à retrouver sur le site de Bison futé.