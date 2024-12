Les urgences adultes des centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu et de Pont-de-Beauvoisin seront fermées dans la nuit du dimanche 29 décembre.

Avis aux habitants de l'Est Lyonnais et de l'Isère, deux services d'urgence seront fermés en ce dernier week-end de l'année. Il s'agit des urgences adultes de Bourgoin-Jallieu et de Pont-de-Beauvoisin. Dans le détail, ces services seront fermés de 20h à 8h30 du matin, dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 décembre.

Le Groupement Hospitalier Nord-Dauphiné qui gère les deux établissements précisent tout de même que les urgences pédiatriques, gynécologiques, maternité et psychiatriques resteront ouvertes. Tout comme le SMUR (ambulances médicales envoyées par le SAMU) qui seront à 100% en activité.

En cas d'urgence, il est recommandé d'appeler le 15. S'il n'y a pas d'urgence, les patients sont invités à se rendre dans un cabinet médical de permanence.