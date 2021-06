Basket : l’Asvel enchaîne une 12e victoire de suite

Opposés à Cholet, mercredi soir, les joueurs de l’Asvel ont déroulé pour s’imposer avec la manière sur leur parquet (82-64). Avec cette 12e victoire d’affilée, les Villeurbannais devraient commencer la phase finale du championnat à domicile.

Rien ne semble en mesure de stopper les joueurs de TJ Parker. Sur un nuage depuis le mois d’avril, les Villeurbannais ont enchaîné, mercredi soir, une 12e victoire de suite face à Cholet (82-64), une première en Jeep Élite cette saison. Pour son dernier match de saison régulière à l’Astroballe, l’Asvel a fait respecter la logique face au 14e du championnat en déroulant son jeu en 2e mi-temps, après une première période accrochée. Alors qu’il lui reste cinq matches à négocier, l’équipe de TJ Parker n’est plus qu’à deux victoires des records du club, établis lors des saisons 2000-2001 et 2019-2020.

Un quart de final à domicile

À seulement trois semaines de la fin de la saison régulière, l’Asvel se rapproche également de la tête du championnat et est désormais à égalité de points avec Dijon (2e), et à Monaco (1er) en ligne de mire. Grâce à cette victoire, les Villeurbannais devraient commencer la phase finale du Championnat de France à domicile. Les quarts de finale débutant les 20 et 21 juin sur les parquets des quatre équipes les mieux placées au classement de la saison régulière. La phase finale se terminera ensuite par un final à 4 à Rouen, avec les demi-finales le 24 et la finale le 26.