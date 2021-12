Basket : l'ASVEL se déplace à Fos-sur-Mer pour la 10e journée

Photo d’illustration basket. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Samedi 4 décembre à 19h, les équipes de l'ASVEL et de Fos-sur-Mer vont s'affronter dans le stade de Fos.

Direction le sud pour les Villeurbannais de l'ASVEL. Face à Fos, ils espèrent retrouver le chemin de la victoire après leur défaite face à Boulogne-Levallois 64-85, le 21 novembre. Cinquième du championnat, l'ASVEL est au coude à coude avec Strasbourg et Le Mans, en 4e et 3e place. Une victoire pourrait lui assurer de rester dans la course au podium.

Fos-sur-Mer, 12e au classement, est le promu de la saison précédente, monté de pro B. L'équipe a enchaîné quatre victoires à domicile cette saison, et pourrait surprendre l'ASVEL, comme les basketteurs du sud l'ont fait lors des matchs de préparation, 73 à 80.