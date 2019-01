Barbarin : un procès très international

Plus d'une centaine de journalistes (nationaux et internationaux) ont été accrédités pour suivre le procès hautement symbolique du cardinal-archevêque de Lyon, Philippe Barbarin.

L'affaire Preynat, du nom de ce prêtre qui a commis des abus sexuels sur de jeunes Scouts dans les années 1970-1980, est devenue le procès Barbarin.

Le cardinal-archevêque de Lyon et six membres de la hiérarchie de l’Eglise sont jugés, depuis ce lundi matin, devant le tribunal correctionnel de Lyon pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs. Au-delà du cas personnel de Mgr Barbarin, les victimes entendent faire progresser le débat sur la dénonciation des abus sexuels sur mineurs et interpeller la société sur la levée de la prescription en matière de pédophilie.

Plus d'une centaine de journalistes français et étrangers ont été accrédités pour suivre cette audience, qui se déroulera sur trois jours. Nous n'avons pu, à cette heure, avoir accès à la liste des médias accrédités mais le correspondant de Lyon Capitale sur place a entendu parler anglais, espagnol, italien, notamment.

Un procès très suivi, de nouveaux scandales ayant éclatés en Allemagne (où au moins 3 677 enfants, en majorité des garçons âgés de moins de 13 ans, ont été victimes d'abus sexuels entre 1946 et 2014) et aux États-Unis (où quelques 300 prêtres de Pennsylvanie auraient commis des abus sexuels sur près de 1 000 enfants.

Lors de ses voeux, ce lundi 7 janvier, alors que s'ouvrait le "procès Barbarin", le pape François s'est engagé à ce que "le Saint-Siège et l'Église tout entière s'engagent à combattre et à prévenir de tels délits et leur dissimulation, pour établir la vérité des faits dans lesquels sont impliqués des ecclésiastiques et pour rendre justice aux mineurs qui ont subi des violences sexuelles, aggravées par des abus de pouvoir et de conscience".

La revue de presse du "procès Barbarin"

