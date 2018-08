Balade urbaine : Lyon au fil de l’eau

Ces trois premiers samedis d’août, nous vous proposons de redécouvrir la ville en nous suivant pour une balade de (plus ou moins) deux heures. Lyon ne serait pas Lyon sans le Rhône et la Saône, commençons donc au fil de l’eau.

Vaporetto

Premier départ de Confluence à 9h30 – Un départ (grosso modo) toutes les heures – S’arrête à Bellecour et Saint-Paul – 4 €/passager (2 € pour les enfants).

Berges du Rhône (1repartie)

Saône et Rhône ne sont pas que le décor de la ville. Le fleuve et son affluent ont façonné Lyon, tout en lui donnant son caractère hors du commun. Découvrez-les avec une balade douce, que l’on peut faire en famille.Au départ de la Confluence, avec un peu moins d’une demi-heure pour aller jusqu’à Saint-Paul, le Vaporetto n’est peut-être pas le mode de transport le plus rapide, mais il reste le plus charmant. Les quais de Saône, Sainte-Foy, Perrache, Saint-Georges, le palais de justice ou Saint-Jean, tout prend un visage différent lorsque l’on est sur l’eau. Comme ses homologues vénitiens, le Vaporetto tire son nom des moteurs à vapeur, mais celui de Lyon est un modèle hybride électrique/gazole.