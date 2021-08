Baisse des températures à Lyon, fin de l’alerte canicule dans l’après-midi

Après la chaleur étouffante du week-end, la fraîcheur fait son retour dans la métropole de Lyon ce lundi 16 août. Les températures ont chuté de plus de 10 degrés en quelques heures et la vigilance canicule devrait être levée dans l’après-midi.

35 degrés avec un ressenti de 42°c, ce week-end le mercure est monté très haut entre Rhône et Saône. La chape de chaleur qui s’est abattue sur le département et la métropole de Lyon, en fin de semaine dernière, laisse place ce lundi 16 août à un vent de fraîcheur soufflant du nord-ouest. En moins de 24 heures, les températures ont chuté de plus de 10 degrés et il ne devrait ainsi pas faire plus de 25°c, aux environs de 15 heures, en ce début de semaine.

Aujourd'hui, la journée sera globalement couverte, de nombreux nuages ayant fait leur apparition au-dessus de Lyon. Ils devraient disparaître ce mardi 17 août, le soleil brillant alors haut dans le ciel lyonnais avec des températures toujours relativement basses, allant de 24 à 25 degrés.

Cette baisse significative du thermomètre devrait également marquer la fin de l’alerte jaune canicule, encore en cours ce lundi matin dans le département du Rhône. Selon Météo France, le dispositif de vigilance doit être levé aux environs de 15 heures. Il doit en être de même en Isère, dans la Drôme et en Ardèche, alors que ce lundi les températures ne devraient pas excéder "25°C à 27°C sur Grenoble et la moyenne vallée du Rhône", précise les services de Météo-France dans leur dernier bulletin de vigilance.