Le collectif solidarité Femmes à la rue appelle à un rassemblement ce vendredi 3 mai à 17 heures devant la Métropole de Lyon pour exiger “un hébergement pour tous”.

“En tant que femmes, nous avons droit au logement, notre place n’est pas à la rue. Une solution urgente pour nous est indispensable”, écrit le collectif dans un communiqué. Les membres de l'association solidarité Femmes à la rue appellent à un rassemblement ce vendredi 3 mai devant la Métropole de Lyon.

Avoir un toit c'est pas juste un rêve... C'est un droit.

Marre d'être à la rue !



Nous appelons à un rassemblement devant la Métropole de Lyon (20 rue du Lac),

VENDREDI 3 MAI À 17H.



Venez nous soutenir !



Notre communiqué du 1er mai ⤵️ pic.twitter.com/uuEN9aMMtm — Collectif Solidarité entre Femmes à la rue (@CollectifSfr) May 1, 2024

La question du relogement reste alarmante en France et particulièrement dans l’agglomération lyonnaise où 334 enfants dorment à la rue, selon le dernier décompte du collectif Jamais Sans Toit. Cet hiver déjà, Sandrine Runel, adjointe aux solidarités à la Ville de Lyon, avait alerté au sujet du manque d'hébergement d'urgence. "Il est nécessaire aujourd'hui de créer de nouvelles places d'hébergement d'urgence. On le voit bien à Lyon mais on le voit bien aussi dans les autres villes. Nous ne passerons pas l'hiver, nous n'arriverons pas à tenir", avait-elle confié à Lyon Capitale.

Un toit pour tous

“De plus en plus de personnes sont à la rue, dont des femmes, des enfants, des personnes malades”, constate l’association. C’est dans ce contexte de précarité que le collectif demande un rendez-vous avec des représentants du collectif, de la mairie et de la Métropole, pour demander un hébergement pour toutes et tous.

