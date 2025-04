Avalanches, vent, orages : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune ce samedi 19 avril.

Avalanches, orages, vents violents... Les vigilances mises en places par Météo France continuent de toucher la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après les importantes chutes de neige cette semaine, les départements alpins (Savoie, Haute-Savoie, Isère) restent en vigilance jaune pour les avalanches. Un risque un peu moins élevé que la veille, où les département étaient encore en vigilance orange.

Le sud de la région, notamment les départements de la Drôme et l'Ardèche et la Haute-Loire, sont concernés par une vigilance vent. Des inondations pourront également toucher l'Ardèche. Le Cantal et le Puy-de-Dôme sont, eux, en risque jaune pour les orages.

Un retour au calme est attendu pour la journée de demain. Seuls les trois départements de montagne resteront en vigilance jaune avalanches.