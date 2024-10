Une lettre d'intention entre les représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Genevois a été signée pour apporter des pistes d'amélioration dans les besoins de personnels de santé.

Face à un "déséquilibre et des tensions locales sur le système de santé", une lettre d'intention en matière de personnels de santé a été signée, avec les hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Cette lettre d'intention, sous l'égide du comité régional franco-genevois, permet de trouver des pistes d'amélioration concrètes aux problématiques locales, afin de maintenir une capacité de prise en charge médicale adéquate et équitable de part et d'autre de la frontière franco-suisse.

Dans son communiqué, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes se félicite de cette signature, jeudi 10 octobre, entre la Préfète de région, le conseiller d'Etat chargé de la santé du canton de Genève, la directrice de l'Agence régionale de santé et le directeur des HUG.

Le personnel soignant en provenance des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie est particulièrement concerné par les besoins des cantons de Genève et de Vaud, "dans un contexte de besoins croissants dans les prochaines années", rappelle la préfète Fabienne Buccio.

"Selon la lettre d'intention, les HUG éviteront de recourir, dans la mesure du possible, à du personnel de soins en fonction dans les institutions membres des Groupements hospitaliers de territoire Haute-Savoie Pays de Lyon Gex, Léman Mont-Blanc et Bresse Haut-Bugey, précise le communiqué. De plus, les agences d'intérim mandatées par les HUG seront rendues attentives à ne pas effectuer de démarchage direct dans ces mêmes institutions." Un colloque franco-suisse entre les représentants des signataires de cette lettre sera organisé le 18 octobre prochain à Paris.

