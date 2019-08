Auvergne-Rhône-Alpes : les lycéens vont-ils payer les livres scolaires ?

Avec un budget de 41 millions d'euros, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à la gratuité des manuels scolaires pour la plupart des lycéens en cette rentrée 2019.

Les élèves de seconde et de première de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'auront pas à débourser un seul centime pour acquérir leurs nouveaux manuels scolaires en cette rentrée 2019. Avec un budget de 41 millions d'euros débloqué, la Région s'est engagée à rendre ces livres gratuits pour la plupart des lycéens. Dans la pratique, les élèves se verront remettre leurs manuels dans leurs lycées sur présentation de la carte Pass'Région. Pour les terminales, la gratuité totale des livres n'est assurée que dans quatre départements de la région, l'Allier (03), le Cantal (15), la Haute-Loire (43) et le Puy-de-Dôme (63). Pour tous les autres départements, l'Ain (01), l'Ardèche (07), la Drôme (26), l'Isère (38), la Loire (42), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74), les terminales bénéficieront d'un avantage de 70€, également crédité sur leur Pass' Région.