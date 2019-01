Auvergne-Rhône-Alpes : les femmes plus nombreuses que les hommes

L'Insee Auvergne-Rhône-Alpes dévoile une partie de son étude sur le recensement. On y apprend ainsi que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la région.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il naît plus de garçons que de filles, 105 garçons pour 100 filles, selon l'Insee qui dévoile une étude faite à partir des données issues du recensement de la population.

Autour de 25 ans, le rapport homme-femme s'équilibre, "la cause principale réside dans la surmortalité des jeunes hommes notamment dans les accidents de transport", selon l'Insee. Ensuite, l'écart se creuse, avec plus de femmes que d'homme. À 95 ans et plus, "on dénombre 27 hommes pour 100 femmes" en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon l'Insee, le déficit de femmes entre 25 et 65 ans est le plus fort. Ces dernières sont plus présentes dans les grands pôles urbains "où elles peuvent poursuivre leurs études et trouver de l’emploi dans les activités tertiaires".

Enfin, en 2015, Auvergne-Rhône-Alpes comptait 2 700 centaines, faisant de la région, la 3e à abriter le plus de centenaires.

Le recensement 2019 est en cours. Plus de 658 000 personnes ont répondu à l'enquête recensement de l'Insee.