Auvergne-Rhône-Alpes : le Tour de l'Avenir passe à 45 kilomètres de Lyon vendredi

Le Tour de l'avenir, compétition cycliste annuelle, début vendredi 13 août. Il se termine dans la région à la frontière italienne.

Créé en 1961, le Tour de l'Avenir aura lieu du 13 au 22 août. Cette course réunit des cyclistes de 19 à 23 ans et est souvent comparée à un Tour de France pour les jeunes. Le circuit passe cette année par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour s'achever au col du Petit-Saint-Bernard (73), entre la France et l'Italie.

Après un départ de Charleville-Mézières, les coureurs s'élanceront dans un parcours de plus de 1 100 kilomètres à travers l'est de la France. Le programme est sur terrain plat jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes où l'ascension se complique. Vendredi 20 août, les sportifs seront à Saint-Vulbas (01), dans l'aire urbaine lyonnaise. Les 29 équipes grimperont le fameux col du Grand-Colombier et repartiront le lendemain de la Tour-en-Maurienne. Ils achèveront leur course à 2 700 mètres d'altitude, au col routier de l'Iseran dans les Alpes.