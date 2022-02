"Pompiers du SDMIS, médecins ou infirmiers libéraux, étudiants de l’école d’infirmier(e) Rockfeller, staff de l’hôpital de Villefranche, militaires de l’école de santé ou du régiment de la Valbonne, différents corps de métiers ont œuvré à la réussite de ces nombreuses opérations de vaccination, en collaboration avec les prestataires d’accueil et les équipes de l’Olympique Lyonnais et du Groupama Stadium", explique l'Olympique lyonnais, propriétaire de l'enceinte. .

"Le Groupama Stadium et l’Olympique Lyonnais remercient tous les personnels, les bénévoles, équipes OL et les intervenants qui se sont mobilisés pour lutter contre la crise sanitaire et faire fonctionner ce centre de vaccination unique pendant près d’un an", ajoute encore l'OL.

Il est encore possible de réserver des rendez-vous de vaccination pour les derniers jours d'ouverture sur Doctolib.

