Auvergne-Rhône-Alpes : 3e région la plus cambriolée de France

Selon une étude, la région Auvergne-Rhône-Alpes se place à la troisième position sur l'échelle des cambriolages.

Cette étude affirme que sur le seul mois de décembre, plus de 20 800 cambriolages auraient eu lieu en France. Les mois de juillet, août et novembre suivent de près en termes de nombre. Au national, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est championne avec 7,3 logements cambriolés sur 1 000. L'étude montre aussi que depuis la crise du Covid-19, les zones et régions rurales sont tout autant prisées par les cambrioleurs que les zones urbaines, auparavant premières cibles.

En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte environ 27 840 cambriolages durant l'année 2022. Pour 1 000 logements, 6,1 sont victimes de vols. Ces chiffres placent la région à la troisième place derrière l'Île de France et PACA. Un podium peu glorieux.

L'étude estime que cette année 2022 a coûté environ 359 millions d'euros aux assureurs. Le coût moyen d'un cambriolage dans le cadre d'un contrat multirisque habitation s'élèverait à plus de 1 800 euros. Quant à eux, les assurés payent en moyenne 155 euros par an pour un contrat de ce type.

Sur le même sujet : Des voleurs arrêtés après une série de cambriolages dans la Drôme