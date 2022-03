Aurélie Gries (LFI) : "on condamne fermement les agissements de Vladimir Poutine" (vidéo)

Aurélie Gries, membre du Parlement de l'Union populaire (LFI), est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle revient sur le meeting de Jean-Luc Mélenchon de ce dimanche à Lyon.

Sur l’esplanade du gros caillou à la Croix-Rousse, Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la troisième fois à l’élection présidentielle, a réussi une démonstration de force en réunissant plus de 10 000 personnes. “Nous sommes le rassemblement de gauche aujourd’hui. Nous rassemblons des militants de divers horizons. Nous sommes heureux de la dynamique”, estime Aurélie Gries (LFI). Elle s’estime d’ailleurs confiante : “ce n’est plus une hypothèse. Jean-Luc Mélenchon passera au second tour”.

La membre lyonnaise du Parlement de l’Union populaire revient aussi sur le positionnement de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de Vladimir Poutine : “on condamne fermement les agissements de Vladimir Poutine. Nous soutenons les Russes qui sont contre cette guerre et qui subissent l’oppression”.