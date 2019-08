Au nord de Lyon : l'impressionnante vidéo du péage de Limas sous la pluie

Alors que Lyon a été relativement épargnée par les intempéries, le nord du Rhône a été touché par des pluies importantes et des chutes de grêle ce dimanche 18 août. Une vidéo au péage de Villefranche Limas témoigne de l'intensité de l'épisode climatique.

En l'espace de dix minutes, les orages, la grêle et la pluie se sont abattus sur le nord du département du Rhône et notamment le Beaujolais ce dimanche 18 août. En 2 heures, plus de 7700 détections d'éclairs et de foudre ont été relevées. Les précipitations ont fait de nombreux dégâts chez les particuliers mais aussi dans les vignobles où le raisin a été parfois pulvérisé par la grêle.

Au péage de Villefranche Limas sur l'autoroute A6, la chaussée a été recouverte par plusieurs centimètres d'eau, découvrez la vidéo ci-dessous qui témoigne de l'intensité de cet épisode climatique.