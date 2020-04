Attestation numérique à Lyon : l'avertissement des gendarmes

Si l'attestation dérogatoire de déplacement sur smartphone facilite parfois les choses durant le confinement, elle s'accompagne de quelques abus. Les gendarmes de Rhône viennent de publier des recommandations.

Pour sortir durant le confinement, il est possible d'utilisation une attestation dérogatoire de déplacement au format papier ou numérique. Cette dernière a le mérite d'être plus pratique et il suffit de se rendre ici avec son smartphone pour la générer et la télécharger.

Des abus sont apparus en parallèle, avec des sites qui tentent de faire payer l'attestation numérique alors qu'elle doit être gratuite. Des applications sont également apparues.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, les gendarmes du Rhône sont catégoriques : "Nous vous déconseillons d'utiliser ces applications. Ces applications sont effectivement gratuites. Le QR Code semble fonctionner lors des contrôles, MAIS certaines de ces applications : sont susceptibles de récupérer des données des utilisateurs, intègrent des publicités".

Dès lors, pour éviter l'utilisation de ses données personnelles et la publicité, la seule attestation numérique reste celle disponible sur le site du ministère de l'Intérieur.