Attention aux orages : trois départements de la région en vigilance orange ce jeudi

La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont en vigilance jaune orages ce jeudi. Pas le Rhône, épargné ce jeudi par les orages.

Si de la pluie pourrait (encore) tomber sur Lyon jeudi, pas d'orages annoncés par Météo France.

"Seuls" trois départements de la région sont en vigilance orages ce jeudi, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

A Lyon, la fin de semaine et le week-end devraient être ensoleillés. Notamment samedi et dimanche. Avant le grand retour des orages et de la pluie lundi, mardi, mercredi...