Mort du pape Francois : un archevêque lyonnais parmi les cardinaux appelés au conclave

* Le pallium est une écharpe de laine blanche d’agneau bénie par le pape et remise aux archevêques métropolitains. Elle incarne le pouvoir de Rome. ©PHOTOPQR/LE PROGRES/QUENTIN LAFONT

135 cardinaux seront bientôt appelés à élire un successeur au pape Francois lors du conclave. Parmi eux l'ancien archevêque de Lyon Philippe Barbarin.

Après la mort du pape Francois survenue lundi 11 avril, 135 cardinaux seront appelés à élire un successeur. Lors du conclave, ces derniers décideront du futur souverain pontif, aux côtés d'archevêques venus du monde entier. Comme le veut la tradition, ils s'enfermeront à huit clos et voteront quatre fois par jour, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne au minima un tiers des voix. Parmi eux, cinq cardinaux sont français, dont un, lyonnais : l'archevêque Philippe Barbarin.

Né en 1950 à Rabat Philippe Barbarin avait déjà participé aux conclaves de 2005 et de 2013. Nommé archevêque de Lyon en 2002 il avait été condamné à six mois de prison avec sursis en première instance pour avoir tu les agressions sexuelles commises par un membre du diocèse, le père Preynat. Relaxé en appel, il avait finalement démissionné de son poste d'archevêque de Lyon en 2020. Depuis, il est aumônier de la maison mère des Petites Sœurs des Pauvres à Saint-Pern en Ille-et-Vilaine et reste archevêque émérite de Lyon.

Lire aussi : Mort du Pape François : les réactions s'enchaînent à Lyon