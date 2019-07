Attaques cagoulées à Lyon : "la marque de l'ultra droite" pour Kimelfeld

Après qu’un groupe cagoulé ait mené des attaques racistes sur des automobilistes à Lyon, le président de la métropole David Kimelfeld a réagi avec vigueur sur les réseaux sociaux.

Ils étaient partis du Vieux-Lyon, le soir de la victoire de l’Algérie. Vêtus de noir et encagoulés, une vingtaine d’individus armés de battes de baseball s’en étaient pris violemment à des automobilistes et à des supporters algériens dans les rues de Lyon. Sur des vidéos amateurs, on peut constater le caractère raciste de ces attaques, qui selon David Kimelfeld est "la marque nauséabonde de l’ultra droite". Le président de la métropole insiste sur les réseaux sociaux, "il est temps que ces groupuscules violents soient mis hors d’état de nuire". La préfecture a déclaré qu’une enquête judiciaire était en cours, et invite toute personne ayant été victime ou témoin de ces attaques à se faire connaître des services de police.