Assouplissement du port du masque à Lyon : la décision de justice examinée par le Conseil d’État

Le tribunal administratif de Lyon avait retoqué, ce vendredi, l’arrêté de la préfecture rendant le port du masque obligatoire à Lyon et Villeurbanne. L’État veut faire annuler la décision du tribunal.

L’État veut faire annuler la décision du tribunal administratif exigeant que le préfet du Rhône revoit l’arrêté imposant le port obligatoire du masque sur la voie publique. La demande sera examinée par le Conseil d’État dimanche 6 septembre, en fin de matinée.

« Dimanche 6 septembre à 11h, le Conseil d’État examinera la demande de l’État d’annuler les décisions en référé des tribunaux administratifs de Lyon et de Strasbourg, concernant le port obligatoire du masque sur la voie publique » pic.twitter.com/NDy69eVEEX — marc rees (@reesmarc) September 5, 2020

Le tribunal administratif avait considéré le 4 septembre que, si l’obligation de port du masque était bien fondée, l’arrêté de la préfecture aurait dû limiter l’obligation à des secteurs et horaires à risque. L’arrêté impose depuis le 1er septembre le port du masque systématique sur la voie publique à Lyon et Villeurbanne pour les personnes âgées de plus de 11 ans.

L'arrêté est toujours en vigueur, la préfecture a jusqu’au mardi 8 septembre pour revoir sa copie. À moins que le Conseil d’État ne le valide ce dimanche 6 septembre.