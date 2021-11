Après un accident mortel de manège à Neuville, le forain et le vérificateur passent au tribunal de Lyon

Un homme a perdu la vie lors d'une fête foraine à Neuville-sur-Saône en 2018. Jugés mercredi 10 novembre, le forain et le contrôleur de l'installation risquent respectivement 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 8 mois de prison avec sursis.

Le 31 mars 2018, un père de famille perdait la vie dans un accident de manège à Neuville-sur-Saône. Son fils de 7 ans était gravement blessé. L'une des nacelles suspendues au bras articulé du manège avait violemment percuté le sol. Trois ans et demi plus tard, le propriétaire du manège et la personne chargée de contrôler l'installation se sont retrouvés devant le tribunal judiciaire de Lyon, rapporte Le Progrès.

Le forain était jugé pour homicide et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et le contrôleur pour mise en danger de la vie d’autrui. Le manège "était dans un état moyen pour la partie visible. Mais c’était scandaleux de le faire fonctionner si on savait ce qui se passait dans le fût central (l'axe autour duquel tourne le manège, ndlr)" a estimé l'expert entendu à l'audience.

L'avocat du forain a plaidé la relaxe, arguant que son client n'est pas un mécanicien et s'était soumis comme il le devait au contrôle annuel. Du côté du vérificateur de l'installation, son avocat a expliqué que le contrôleur "n’avait nulle obligation de démonter" l'axe central, pointant une faillite de la loi.

La procureure de la République a requis 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et une interdiction d'exercer l'activité de forain pour le propriétaire du manège. Pour le contrôleur de l'installation, elle a demandé 8 mois de prison avec sursis, 5 000 euros d’amende et interdiction d’exercer son activité pendant deux ans. Le jugement sera rendu le 12 janvier.