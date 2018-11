Depuis plusieurs mois, les Gilets jaunes se font de plus en plus nombreux dans les rues de Lyon, et ils n'ont rien à voir avec le mouvement actuel. En effet, certains usagers du vélo dans la métropole ont pris le réflexe de porter cette protection supplémentaire pour être davantage visibles et désormais, ce sont des gilets bleus qui vont faire leur apparition.

En matière de gilet à Lyon, il faut suivre. Depuis plusieurs mois, les cyclistes n'hésitent plus à porter des gilets jaunes, histoire d'être plus visibles sur la route (et même si rien ne les oblige à le faire légalement). Cette tendance n'a rien à voir avec le mouvement des "Gilets jaunes" qui s'est structuré autour de la journée du 17 novembre (et peine à rassembler dans Lyon depuis une semaine, contrairement à d'autres villes), elle est même largement antérieure.

Dès lors, constatant la multiplication des cyclistes avec des gilets jaunes, et avant le début du mouvement des "Gilets jaunes", l'association la Ville à vélo avait lancé la création de gilets bleus, ses couleurs, destinés à ses membres. Ces derniers sont enfin disponibles avec une revendication claire écrite à l'arrière : "Pour une métropole 100 % cyclable". 200 gilets sont mis à disposition des 773 adhérents dès aujourd'hui via le site de la Ville à vélo, au prix de 10 euros (prix de soutien, 6 euros prix petit budget).

Les automobilistes lyonnais devraient prochainement remarquer ces gilets bleus cyclistes (de dos) qui ne bloquent pas la route, mais remontent tranquillement les bouchons, tout en préservant leur pouvoir d'achat. Sans doute leur arme de promotion de la pratique vélo la plus visible.