Après la Presqu'île de Lyon, Gerland est en colère, une pétition lancée

Après la Presqu'île de Lyon, la Guillotière, c'est au tour du quartier de Gerland de se déclarer "en colère". Face aux incivilités qui se multiplient dans le secteur, une pétition a été lancée.

Est-ce que tout Lyon finira par se déclarer en colère ? Après la multiplication des incivilités, des collectifs "en colère", se sont montés dans la Presqu'île et le quartier de la Guillotière. À chaque fois ils protestent contre les courses de voiture en ville, rodéos et concerts de klaxons. C'est au tour du quartier de Gerland d'avoir son collectif d'habitants qui n'en peuvent plus.

Dans une pétition lancée en ligne, "Gerland en colère" s'inquiète de voir le boulevard Yves Farge faire office "de circuit de course pour voitures, quads, motos sportives, motocross, scooters ... de jour comme de nuit, en semaine comme en weekend ! Les véhicules roulent à vive allure, ignorant toutes signalisations et feux tricolores, dépassant par tous les moyens les usagers. Les deux-roues et quads se donnent à cœur joie en réalisant des roues-arrières".

En plus des nuisances sonores, le groupe s’inquiète du danger qui plane désormais au-dessus des usagers qui empruntent ce boulevard, "piétons, cyclistes ou automobilistes". "N'attendons pas de victimes pour mettre fin à cette situation inadmissible ! Nous n'acceptons pas cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et celles de nos enfants !", déclare le collectif qui explique avoir contacté les autorités à plusieurs reprises "mais que le problème persiste". Une page Facebook avait été lancée il y a quatre mois pour tenter de réunir les habitants. Après l'importante couverture médiatique qu'ont obtenu Presqu'île et Guillotière en colère, Gerland espère bien ne pas être oublié. Néanmoins, en Presqu'île, là où des mesures ont déjà été prises, les problèmes de tranquillité ont surtout été déplacés plus que réglées à la source (lire ici).