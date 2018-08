Après Bordeaux, les cadres parisiens rêvent de s'installer à Lyon

C'est une bonne nouvelle pour l'attractivité de la Lyon, une moins bonne pour le prix de l'immobilier lorsque l'on observe ce qui se passe à Bordeaux. Les cadres parisiens rêvent de s'installer à Lyon.

Cadremploi vient de publier sa 6e étude pour connaître quelles sont les villes qui attirent le plus les cadres parisiens. Bordeaux reste en haut du classement, puisque 56 % des cadres parisiens sondés, envisageant de déménager, rêvent de s'y installer. En deuxième position, ex-aequo, on retrouve Lyon et Nantes qui attirent chacune 41 % des cadres parisiens sondés. Lyon se distingue grâce "à ses nombreuses opportunités professionnelles".

Par ailleurs, 84 % des cadres parisiens sondés seraient prêts à quitter la capitale pour vivre en région. Ils recherchent avant tout un meilleur cadre de vie, ainsi que des lieux où la vie est moins chère. Mais lorsque des villes deviennent de plus en plus attractives, le coût de la vie tend à grimper en proportion, à l'image de Bordeaux où le prix moyen de l'immobilier est passé cette année devant celui de Lyon, pour se nicher juste derrière Paris.