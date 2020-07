Appel à témoin : une jeune Iséroise recherchée à Lyon

La jeune Allyssa, âgée de 16 ans, a disparu ce lundi 29 juin. Cette Iséroise pourrait se trouver à Lyon. Un avis de recherche a été publié.

Allyssa, 16 ans, était attendue par sa famille d’accueil ce lundi 29 juin à Voiron. Elle n'est pourtant jamais descendue du bus qui devait la ramener et n'a plus donné de nouvelles selon le Dauphiné.

Ses proches se sont rapprochés de la gendarmerie qui a lancé un avis de recherche. La jeune fille n'ayant pas de téléphone, elle n'a pas pu être géolocalisée.

Selon les dernières informations, elle aurait pris un train en direction de la gare de La Part-Dieu où elle serait descendue.

"Allyssa, 16 ans, a les cheveux châtains mi-longs, avec des lunettes de soleil. Elle est habillée d'un t-shirt blanc orné d'un col noir et d'une ceinture, d'un jean délavé et troué au niveau des genoux. Elle chausse des nu-pieds roses ou des baskets blanches. Elle porte également un sac en bandoulière marron style Louis Vuitton et un sac plastique à la main", selon la description transmise par nos confrères.

Toute personne qui a croisé Allyssa est invitée à se manifester auprès de la brigade du Grand-Lemps au 04 76 55 90 17.