Appel à la grève de Force ouvrière qui dénonce la fermeture de 118 classes dans le Rhône

Le syndicat SNUDI-FO dénonce la fermeture de 118 classes à terme dans le Rhône et appelle à la grève à Lyon.

Dans un communiqué de presse diffusé ce dimanche, le syndicat de l'éducation nationale, SNUDI-FO dénonce la fermeture de 60 postes dans le Rhône. Le syndicat estime que le projet de carte scolaire de l'académie du Rhône "prévoit une saignée sans précédent pour notre département". 172 fermetures de classes ordinaires seraient réalisées contre 90 ouvertures dans le même temps et concernant les classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1 dédoublées en Education prioritaire, on compte 107 fermetures contre 71 ouvertures.

"Au total, 279 classes de notre département devraient donc fermer et 161 ouvrir : le Rhône devrait ainsi compter 118 classes en moins à la rentrée prochaine", dénonce Force ouvrière qui pointe par ailleurs l'absence de recrutement dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Le syndicat appelle ainsi à la grève ce jeudi 1er février avant une manifestation au départ de la place Guichard en direction du rectorat à partir de 14 h.