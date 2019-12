Annecy : il vole des robinets et se fait 20 000 euros en les revendant

Un homme de 29 ans a été interpellé à Annecy. Il volait les robinets de son entreprise et les revendait sur le Bon Coin. Il aurait empoché 20 000 euros dans l’affaire.

Un homme de 29 ans volait les robinets de son entreprise de matériel de salle de bains et les revendait sur le Bon Coin. D’après Le Dauphiné Libéré "le total de ces larcins avoisine les 30 000 euros et l’indélicat aurait gagné entre 15 000 et 20 000 euros grâce à ce petit trafic".

Ses employeurs l’ont débusqué. Il a été licencié et a été interpellé par les services de police. Il devra rembourser le matériel volé et sera convoqué au tribunal.