Alerte sécheresse dans le Rhône : des restrictions, l'arrosage interdit

Le préfet vient de placer en alerte sécheresse l'ensemble des cours d'eau du département du Rhône et la Métropole de Lyon, à l’exception du fleuve Rhône et de la Saône. Plusieurs restrictions et interdictions sont mises en place.

Les orages n'auront pas suffi à inverser la baisse des eaux dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon. Le préfet du Rhône vient de placer l'ensemble des cours d'eau du territoire en alerte sécheresse, à l'exception du Rhône et de la Saône. Des nappes phréatiques étaient déjà sous le coup de mesure d'alertes et restrictions dans l'Est lyonnais. Ces dernières sont désormais étendues sur la nappe du Pliocène et renforcées sur la nappe de Meyzieu. Concrètement, les professionnels et particuliers sont invités à opter pour une utilisation économe de l'eau. Cette alerte est accompagnée de plusieurs restrictions et interdictions, quelle que soit l'origine de l'eau :

les pompes mobiles doivent être retirées de l'eau entre 8 h et 20 h

l'arrosage des pelouses, espaces verts, jardins et terrains sportifs est autorisé seulement de 20 h à 8 h (celui des potagers reste autorisé 24 h sur 24).

il est interdit de remplir sa piscine, sauf pour les nouvelles constructions, ou un remplissage complémentaire

il est interdit de laver son véhicule (sauf ceux ayant une obligation règlementaire pour raisons d'hygiène ou techniques)

l’arrosage des bâtiments, voiries et voies privées est interdit

les fontaines publiques en circuit ouvert doivent être coupées

Enfin, selon la préfecture : "pour les usages professionnels et agricoles, une réduction de 25 % des prélèvements dans le milieu doit être mise en œuvre. La réduction doit être de 50 % des prélèvements sur le territoire de la nappe de Meyzieu".