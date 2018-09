Alcool, tabac, cannabis : les jeunes rhônalpins plus touchés qu’en France

En moyenne, les jeunes de 17 ans en 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes ont un niveau d’usage de l’alcool, du tabac et du cannabis supérieur à la moyenne nationale.

Les jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes consomment plus d’alcool, de tabac et de cannabis que la moyenne nationale. Selon une étude de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies* publiée en septembre, 87,3 % des jeunes de 17 ans ont déjà “expérimenté” l’alcool. Ils sont 9,6 % à en faire un usage régulier (au moins 10 usages dans le mois). Concernant le tabac, 63 % ont déjà essayé, 27 % fument au moins une cigarette par jour et 5,2 % plus de 10 cigarettes par jour. Concernant le cannabis, 41,6 % disent avoir déjà essayé et 8,2 % fument au moins dix fois par mois. Enfin 7,2 % confient avoir déjà essayé d’autres drogues illicites comme la MDMA, la cocaïne, le LSD, etc...

Au regard des chiffres nationaux, les jeunes de la région utilisent plus de substances psychoactives qu’au niveau national ou 85,7 % des jeunes ont déjà essayé l’alcool, 63 % le tabac et 39,1 % le cannabis.

*L’enquête ESCAPAD, réalisée depuis 2000, interroge des jeunes âgés de 17 ans de nationalité française. Elle vise prioritairement à quantifier la consommation de drogues, licites et illicites, dans la population adolescente. Il s’agit d’une enquête anonyme s’appuyant sur un questionnaire autoadministré qui se déroule durant la journée défense et citoyenneté (JDC). L’échantillonnage a consisté à interroger tous les jeunes convoqués à la JDC entre le 13 et le 25 mars 2017, soit 43 892 jeunes.