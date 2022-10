Airbnb investit 1 million d'euros pour la rénovation énergétique de ses hôtes

En s'associant avec Effy, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique pour les particuliers, Airbnb investit 1 million d'euros dans un nouveau plan de rénovation énergétique à destination des hôtes.

Bonne nouvelle pour les hôtes du service de location de logements de particuliers. La plateforme américaine Airbnb, lance son plan "hébergement durable" d'ici la fin de l'année 2022, un programme visant à aider les hôtes à rénover leur logement tout en réduisant leurs émissions en carbone.

En s'associant avec Effy (entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique pour les particuliers), Airbnb engage 1 million d'euros pour pouvoir proposer à chaque hôte une aide de 1 000 euros, pouvant aller jusqu'à 2 200 euros, pour chaque opération de rénovation (isolation, pompe à chaleur, panneaux solaires, etc.)

Avec cette offre, Airbnb coupe court aux critiques sur le fait que la plateforme de location de meublés de tourisme - logements dédiés uniquement à la location type AirBnB - sont de véritables plaies des villes très touristiques, favorisant la spéculation et faisant grimper les loyers.

En pratique, pour bénéficier de cette aide il faut satisfaire certaines conditions. Les hôtes doivent remplir un premier questionnaire, afin d'obtenir une première estimation du montant des travaux et des aides auxquelles ils ont éventuellement droit. Ils seront par la suite contactés par téléphone par un conseiller d'Effy afin d'évoquer plus en détail leurs projets et les offres disponibles.

Si le client choisit de prendre une offre proposé Effy, l'entreprise s'engage à organiser une visite technique et de formuler une première estimation budgétaire. Une fois le devis signé, Effy réalisera avec des artisans partenaires certifiés, les travaux énergétiques. Un conseiller suivra le projet des hôtes, du lancement à sa réalisation.

Cette prise de décision fait suite à l'appel du gouvernement à réduire la consommation d'énergie en France. "Nous allons tous devoir apprendre à vivre avec l’augmentation des prix de l’énergie et à adapter notre comportement pour préserver notre planète du réchauffement climatique.", souligne Bertrand Burdet, directeur général adjoint d'Airbnb France. Ce plan d'hébergement durable n'est que le début d'un vaste projet qui "porte l'ambition d'investir davantage encore à l'avenir", souligne la direction.

