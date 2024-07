Ain : un nouveau géant dans l'univers du trail

Le mythique grand colombier aura en 2025 son premier ultra-trail. 120 kilomètres et 5000m de dénivelé positif dans un paysage unique.

C'est l'un des cols les plus connus du monde pour les passionnés de vélo : le Grand Colombier. Désormais, en plus des cyclistes du Tour de France, ce sont les coureurs qui viendront se confronter à cette montagne mythique.

Le 24 mai 2025, le tout premier Ultra Trail du Grand Colombier (UTGC) sera au départ de Belley dans l'Ain. 120 kilomètres de course, 5000 mètres de dénivelé positif entre Belley et Culoz, via Contrevoz, le plateau d’Hauteville et Seyssel. De quoi s'ajouter à la prestigieuse liste des ultra-trails légendaires d'Auvergne Rhône-Alpes (UTMB, l'Ultra01 ou encore l'UT4M)

Des parcours adaptés à toutes les pratiques

Les organisateurs de ce nouveau UTGC, Intenses Sessions et Yaka Events, ont fait le choix de proposer six distances pour six niveaux de difficulté :

120km / 5000m D+ entre Belley et Culoz, via Contrevoz, le plateau d’Hauteville et Seyssel 80km/3000+ au départ de Contrevoz Maratrail 42km/ 2000+ depuis le plateau d’Hauteville 25km/1500 + entre Seyssel et Culoz 16km / 100d+ de Seyssel à Culoz 7km / 200d+ de Culoz à Culoz

Avec cette nouvelle course, la région Auvergne Rhône-Alpes s'affirme toujours plus comme le territoire phare de l'Outdoor en France.