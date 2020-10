Ain : les chiffres alarmants de la sécurité routière en 2020

Les accidents de la route on fait plus de mort en 2020 qu'en 2019 dans l'Ain, malgré le confinement.

Au 25 octobre 35 personnes se sont tuées sur les routes du département de l’Ain, soit 8 de plus qu’en 2019 à la même date, et 1 de plus que sur toute l’année 2019. Et ce alors que l'année 2020 a été marquée par un confinement de près de deux mois. “Pourtant du 17 mars au 11 mai 2020, l’ensemble du pays était confiné, entraînant une quasi-absence de fréquentation du réseau routier ; dans l’Ain, durant cette période, quatre personnes y ont pourtant perdu la vie”, indique la préfecture de l'Ain.

L’étude des statistiques routières fait ressortir deux profils de victimes de la route en nette augmentation cette année :

Depuis le début de l’année, 13 personnes décédées sur la route avaient plus de 65 ans, contre 6 à la même date en 2019,

7 étaient conductrices de deux-roues motorisés, contre 4 à la même date en 2019.

En cette période de baisse de la luminosité en fin de journée, la préfecture conseille

Aux piétons :

Rester visible en portant un accessoire réfléchissant ou des vêtements de couleur claire, pour soi comme pour ses enfants.

Traverser, en toute prudence, sur les passages piétons.

Aux automobilistes :

Ralentir à l’approche d’un passage piéton et respecter la priorité aux piétons.

Conserver une distance d’un mètre avec les trottoirs.

Circuler les vitres sèches et désembuées.

Plus de 2500 permis de conduire ont déjà été retirés à des conducteurs dangereux depuis le début de l’année dans le département.